Visite de la Maison du Peuple, à Saint-Malo Maison du Peuple Saint-Malo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte du bâtiment et description de l’ensemble des travaux prévus pour le traitement de la charpente (façade) et la rénovation de la grande salle des fêtes qui, nous l’espérons, pourraient démarrer en 2026.

Maison du Peuple 13 avenue Jean Jaurès, 35400, Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne La maison du Peuple de Saint-Malo est un bâtiment construit en 1920 à Saint-Malo sur les plans d'Edmond Eugène Mantrand. Elle est constituée d'un pavillon, situé au 13 avenue Jean Jaurès, et d'une salle des fêtes construite dans son prolongement à l'arrière.

L’ensemble est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 16 novembre 2011.

Maison du Peuple