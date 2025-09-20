Visite de la Maison-échafaudage La Fabrique de la ville Saint-Denis

Visite de la Maison-échafaudage La Fabrique de la ville Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Maison-échafaudage 20 et 21 septembre La Fabrique de la ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La visite de la Maison-échafaudage permet d’illustrer les transformations de la ville de Saint-Denis. Belle demeure de notable avec des écuries au XVIIIe siècle, vacherie à la fin du XIXe siècle, cette maison a connu une multitude de vies, de fonctions, d’habitants qui nous racontent cette période de l’histoire de France. Grimpez sur l’échafaudage à la découverte du passé de Saint-Denis !

Des ateliers participatifs, en accès libre, seront également proposés.

La Fabrique de la ville 4 rue du Cygne 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 83 72 23 20 http://www.saint-denis-culture.fr La Fabrique de la ville a été inaugurée au cœur de Saint-Denis en 2011, à deux pas de la basilique et jouxtant l’office du tourisme. Élevant son chapeau semblable à un champignon et accompagnée d’un chantier de fouilles archéologiques, elle a créé la surprise. Un véritable îlot urbain, en résonance avec celui de la basilique. Des lieux chargés d’histoire qui laissent entrevoir à la population dionysienne les origines de cette terre qu’ils foulent tous les jours. Une expérience unique à vivre, en se plongeant dans l’histoire de cette ville connue mais qui cache encore bien des secrets. Le public a pu prendre connaissance depuis 2009 du chantier archéologique aux pieds de la Fabrique et des nombreux vestiges découverts, tels des cuves de lavandière ou encore les restes d’un artisanat autour des peaux d’animaux. Après son extension en 2015, la fouille s’est agrandie et s’est achevée au cours de l’été 2017. Si vous êtes déjà venus sur l’îlot Cygne, oubliez le paysage que vous connaissiez. N’hésitez pas à le redécouvrir, vous risqueriez d’être surpris… M13 / RER B, RER D / T1

Visite libre

@F.Keiff (doc.UASD)