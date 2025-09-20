Visite de la Maison Élysée La Maison Élysée Paris

Visite de la Maison Élysée La Maison Élysée Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Maison Élysée 20 et 21 septembre La Maison Élysée Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le musée de la Maison Élysée. Cet espace, situé en face du Palais de l’Élysée, permet aux visiteurs de découvrir l’histoire et le patrimoine de la Présidence de la République toute l’année. Un livret-jeu est disponible pour les enfants.

La Maison Élysée 88 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France https://www.elysee.fr/maison-elysee https://www.instagram.com/maisonelysee La Maison Élysée est située en face du Palais de l’Élysée, au 88 rue du Faubourg Saint-Honoré. Cet espace permet aux visiteurs de découvrir l’histoire et le patrimoine de la Présidence de la République toute l’année. Métro : Saint-Philippe-du-Roule (ligne 9), Miromesnil (ligne 9, 13), Saint- Augustin (ligne 9), Champs-Élysées Clémenceau (ligne 1, 13), Concorde (ligne 1, 8, 12), Madeleine (ligne 8, 12, 14).

RER : Ligne A (Charles de Gaulle – Etoile), Ligne C (Invalides)

Bus : 42, 52, 45, 28, 32

Vélib’ : Petit Palais station n°8001, Roquépine- Malesherbes station n°8015

Visite libre

Présidence de la République