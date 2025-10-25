Visite de la maison en bois La Clouque (Lonca & Spagnolli) Maison La Clouque Agnos

Visite de la maison en bois La Clouque (Lonca & Spagnolli) Samedi 25 octobre, 10h00 Maison La Clouque Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur inscription.

Visite d’une maison en bois inspirée de la Clouque béarnaise

Lauréate du Prix régional de la construction bois 2024, décerné par FIBOIS, cette maison contemporaine rend hommage à la Clouque béarnaise, tout en s’inscrivant dans une démarche exemplaire sur les plans énergétique et environnemental.

Le projet répond aux dernières normes en matière d’économie d’énergie et privilégie l’usage des énergies renouvelables, à travers des matériaux naturels, recyclables et locaux, issus du réemploi, biosourcés et géosourcés.

Visite organisée en partenariat avec FIBOIS Nouvelle-Aquitaine.

Maison La Clouque 64400, Agnos Agnos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

