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AGENDA · Lesneven

Visite de la maison et de l’atelier de François Dilasser Lesneven

samedi 19 septembre 2026 · Lesneven

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
7 rue des douves
Ville
29260 Lesneven
Département
Finistère
Tarif

Lesneven

Visite de la maison et de l’atelier de François Dilasser

7 rue des douves Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans un jardin clos de murs, la maison du 7 rue des Douves à Lesneven comprend le lieu de vie et l’atelier où vie quotidienne et travail de François et d’Antoinette se sont mêlés.

Pendant une heure environ, des membres de la famille Dilasser vous ouvriront les portes de ces lieux pour une visite commentée.

Visites le samedi 19 et le dimanche 20 à 14h, 15h et 16h.   .

7 rue des douves Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60 

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English :

L’événement Visite de la maison et de l’atelier de François Dilasser Lesneven a été mis à jour le 2026-09-10 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne

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