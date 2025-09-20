Visite de la Maison Flottante Journées européennes du patrimoine Poses

Maison Flottante, 52 Chemin du Halage Poses Eure

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Venez découvrir la Maison Flottante et le travail de résidence recherche et création de Laura Bartier. .

Maison Flottante, 52 Chemin du Halage Poses 27740 Eure Normandie +33 7 85 65 77 58

