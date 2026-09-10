Visite de la Maison Forte de Montagnieu, Maison forte de Montagnieu, Soleymieu

Informations pratiques

Visite de la Maison Forte de Montagnieu Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Maison forte de Montagnieu Isère

Visites guidées de 30min environ, départ selon l’affluence.

Le matin, début de la dernière visite à 11h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la façade où l’on peut observer les différentes époques et transformations.

Observations d’éléments d’époque : ancien mur d’enceinte, crénelage du château, consoles à ressauts et un appareil à bossage du XIVe siècle.

Cadran solaire à œilleton de type Liobard.

Visite de l’intérieur de la maison forte, avec la salle d’apparat, la tour intérieure, la tour en échauguette et l’oratoire privé au sommet de la tour.

Visite du four à pain et de l’ancienne grange à grain rénovée et transformée en chapelle.

Maison forte de Montagnieu 2, chemin de la maison forte Montagnieu, 38460 Soleymieu, Isere, Auvergne-Rhône-Alpes Soleymieu 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 92 99 55 https://www.chemin-neuf.fr/lieu/maison-de-montagnieu/ La maison forte de Montagnieu date, dans ses parties les plus anciennes, du XIVe siècle. La visite inclue la maison forte, intérieure et extérieure, ainsi que la chapelle rénovée. Parking à proximité

Visite de la façade où l’on peut observer les différentes époques et transformations.

©Communauté du Chemin Neuf