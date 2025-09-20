Visite de la maison Heler Maison Heler Metz

Visite de la maison Heler 20 et 21 septembre

10 personnes maximum par visite. Ouverture des réservations le 8 septembre.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découvrez la Maison Heler, “une œuvre d’art habitable, surréaliste et poétique”, écrin suspendu dans le ciel messin, entièrement imaginée par Philippe Starck. Un hôtel singulier, membre du groupe Curio Collection by Hilton, qui mêle rêve et architecture.

Laissez-vous guider à travers ce bloc de béton brut, sculpté de modernité, au sommet duquel une vieille maison lorraine traditionnelle du XVIIIᵉ siècle est perchée au neuvième étage — demeure insolite de Manfred Heler.

Maison Heler 31 rue Jacques Chirac, 57000 Metz Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est

La rencontre de quatre hommes autour d'un projet hors du commun : de la construction d'un hôtel fantasmagorique à Metz à la création d'une marque hôtelière internationale moderne et authentique.

Philippe Starck se passionne pour ce projet et conçoit intégralement cet hôtel «hors norme», conçu pour le bien-être et le bonheur de ses hôtes. C’est un lieu qui s’ouvre à la culture, à l’histoire locale, à l’art, au temps pour soi, à l’excellence et aux beaux savoir-faire des hommes et des femmes. Maison Heler est cette maison de famille, tout entière guidée par la joie de vivre. Manfred Heler vous accueille dans sa maison suspendue disposant de 104 chambres et suites spacieuses. Chacune d’elles a été imaginée par le designer Philippe Starck avec pour mot d’ordre l’excellence. Un lieu de vie proposant deux restaurants, deux bars, une salle de fitness, ainsi que 350 m² d’espaces événementiels.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Julius Hirtzberger