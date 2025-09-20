Visite de La Maison La Maison – Nevers, Scène conventionnée « Art en territoire » Nevers

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Une nouvelle fois, La Maison ouvre ses portes et dévoile ses moindres recoins. À cette occasion, découvrez ce lieu emblématique, la plus grande salle de spectacle du département.

Des loges à la fosse d’orchestre, de la régie au local gélatines, sans oublier les coulisses et le quai décor, les différents métiers du théâtre, ainsi que le vocabulaire et les légendes le caractérisant, vous seront dévoilés en détail.

La Maison – Nevers, Scène conventionnée « Art en territoire » 2 boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Depuis le 1er juillet 2016, l'équipe de La Maison – Nevers, Scène conventionnée d'intérêt national Art en territoire est dirigée par Jean-Luc Revol. Son projet artistique s'articule autour de quatre axes forts : le théâtre, le théâtre musical, les spectacles jeune public et les jeunes compagnies. Bien sûr, la programmation reste pluridisciplinaire, mêlant tous les aspects du spectacle vivant, des découvertes aux artistes reconnus.

© Éloise Thomas