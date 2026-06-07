Visite de la Maison Mazarin, Maison Mazarin, Giromagny

Informations pratiques

Visite de la Maison Mazarin Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison Mazarin Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’intérieur de la Maison Mazarin en visite libre !

Située au cœur de Giromagny, la maison Mazarin est le plus ancien bâtiment de la ville. Construite au XVIᵉ siècle, elle témoigne du riche passé historique de la région. Son nom vient du cardinal Mazarin, qui a possédé ces terres dans la région. Aujourd’hui, elle se découvre lors des Journées européennes du patrimoine, offrant aux visiteurs une plongée dans l’histoire locale.

Maison Mazarin Place des Mineurs, 90200 Giromagny Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 27 14 18 https://www.giromagny.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61558328428838;https://www.instagram.com/villedegiromagny/;https://www.youtube.com/@villedegiromagny Située au cœur de Giromagny, la maison Mazarin est l’un des plus anciens bâtiments de la ville. Construite au XVIIᵉ siècle, elle témoigne du riche passé historique et architectural de la région. Son nom viendrait du cardinal Mazarin, qui aurait possédé des terres dans la région.

Aujourd’hui, elle se découvre lors des Journées européennes du patrimoine, offrant aux visiteurs une plongée dans l’histoire locale et l’authenticité de ce lieu emblématique. Présence de parkings autour de la maison Mazarin (parking de la tuilerie, place du marché, parking de la mairie).

Découvrez l’intérieur de la Maison Mazarin en visite libre !

© Mairie de Giromagny