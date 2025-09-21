Visite de la maison Mazarin Maison Mazarin Giromagny

Visite de la maison Mazarin Dimanche 21 septembre, 10h00 Maison Mazarin Territoire-de-Belfort

14 personnes maximum en même temps lors de la visite libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, La Maison Mazarin, joyau du patrimoine local, ouvre ses portes pour une journée pleine de surprises concoctées par l’Amicale du Personnel de la Ville.

Visite libre (dans la limite de 14 personnes simultanément).

️ Plongez dans le passé en découvrant ou redécouvrant l’exposition permanente de cartes postales anciennes retraçant l’histoire de Giromagny ( place des mineurs).

À ne pas manquer : vente de numéros de la revue « La Vôge », proposée par l’Association pour l’Histoire et le Patrimoine sous-vosgiens.

Petits et grands enquêteurs bienvenus ! Deux jeux de piste (enfants et adultes) vous embarquent à la découverte des grands moments de l’histoire de la maison. (timeline)

Atelier coloriage participatif : « Donne des couleurs à la Maison Mazarin » – création d’un patchwork collectif qui sera exposé à Giromagny !

️ Vente de cartes postales de Giromagny & de casquettes « Giromagny 1347 »

Pause gourmande sur place : buvette et douceurs à déguster !

Venez participer à cette expérience ludique et familiale, à la croisée de l’histoire et du jeu.

Maison Mazarin 5 Grande Rue, 90200 Giromagny Giromagny 90200 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 27 14 18 https://www.giromagny.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61558328428838;https://www.instagram.com/villedegiromagny/;https://www.youtube.com/@villedegiromagny Située au cœur de Giromagny, la maison Mazarin est l’un des plus anciens bâtiments de la ville. Construite au XVIIᵉ siècle, elle témoigne du riche passé historique et architectural de la région. Son nom viendrait du cardinal Mazarin, qui aurait possédé des terres dans la région.

Aujourd’hui, elle se découvre lors des Journées européennes du patrimoine, offrant aux visiteurs une plongée dans l’histoire locale et l’authenticité de ce lieu emblématique. Présence de parkings autour de la maison Mazarin (parking de la tuilerie, place du marché, parking de la mairie).

© Stéphane Guyot