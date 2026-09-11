Visite de la maison médiévale avec intermède musical, Maison médiévale, Chariez

Informations pratiques

Visite de la maison médiévale avec intermède musical Dimanche 20 septembre, 16h00, 17h00 Maison médiévale Haute-Saône

Participation à la discrétion de chacun pour le travail des musiciens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La maison médiévale n’est désormais plus en péril puisque les travaux, grâce à une forte mobilisation, ont tant avancé et les visiteurs pourront, cet automne encore, découvrir et comprendre les nouvelles réalisations, notamment les toitures et la belle cheminée de l’ancienne cuisine !

Et, pour cette année, nous ravivons nos visites, nous résistons à la facilité de la routine en imaginant avec l’ensemble 2 x 2 Voix entraînant les passionnés et curieux au cours de deux visites dans les charmes et surprises du répertoire chanté de la musique de la Renaissance.

Au programme :

Samedi 19 septembre 2026 de 14h à 18h : visites guidées par les propriétaires.

Dimanche 20 septembre : de 15h à 18h : visites guidées avec intermèdes musicaux à 16h et 17h.

Pour découvrir, en avant-première le quatuor :

https://www.2x2voix.fr/#quatuor

Maison médiévale 4, rue de l’église 70000 Chariez Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06 83 12 61 39 https://unemaisonmedievale.blogspot.com/ [{« link »: « https://www.2x2voix.fr/#quatuor »}] Au cœur de l’authentique bourg se trouve une maison du XVe siècle en cours de restauration. Lauréate de la « Mission Stéphane Bern » en 2022, elle est désormais sauvée et continue, au fil des ans, de s’embellir ! Conservée presque intacte depuis son époque de construction – 1444, elle arbore fièrement ses armoiries, ses meneaux et vitraux, coussièges et cheminées, sols en pierres ou tomettes… Bâtiments annexes et jardins constituent, autour de la maison, un bel ensemble agricole témoin. Stationnement autour de l’église du village

La maison médiévale n’est désormais plus en péril puisque les travaux – grâce à une forte mobilisation – ont tant avancé et les visiteurs pourront, cette automne encore, découvrir et comprendre les …

©Anaïs Legrand