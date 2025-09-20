Visite de la maison Michaud, ferme à tuyé du XVIIe siècle typique du Haut-Doubs Écomusée maison Michaud Chapelle-des-Bois

Visite de la maison Michaud, ferme à tuyé du XVIIe siècle typique du Haut-Doubs Écomusée maison Michaud Chapelle-des-Bois samedi 20 septembre 2025.

Visite de la maison Michaud, ferme à tuyé du XVIIe siècle typique du Haut-Doubs 20 et 21 septembre Écomusée maison Michaud Doubs

Tarif : 3,50 à 6 € | Gratuit pour les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:30:00+

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement l’écomusée maison Michaud avec un support de visite et découvrez l’exposition Et si on parlait des femmes… ?

Située à 1 100 m d’altitude, la maison Michaud, typique ferme à tuyé du Haut-Doubs, a bravé les siècles depuis 1683. Plongez au cœur de la vie des paysans du massif du Jura du XVIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle.

Durant cette visite, vous pourrez parcourir les 800 m2 d’exposition et admirer les 2 000 objets exposés.

Vous découvrirez comment les paysans se sont adaptés avec beaucoup d’ingéniosité aux rudes et longs hivers ainsi que les solutions qu’ils ont trouvées dans cette vie en autarcie : architecture durable en adéquation avec son environnement, savoir-faire, modes de vie, etc. L’entrée est à tarif pour les Journées européennes du patrimoine.

Écomusée maison Michaud 26 combe des Cives, 25240 Chapelle-des Bois Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 69 27 42 http://ecomusee-jura.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064100737578;https://www.instagram.com/ecomusee_maison_michaud/?next=%2Ffxcal%2Fdisclosure%2F%3Fnext%3D%252F;https://www.youtube.com/channel/UCSD6nZ5duDoU0OpR84Xkpow Parking pour voitures et autocar à côté du l’écomusée.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement l’écomusée maison Michaud avec un support de visite et découvrez l’exposition Et si on parlait des femmes… ?

© Écomusée Maison Michaud