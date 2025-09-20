Visite de la maison mosaïque de l’artiste Catherine Chabert Maison mosaïque de Catherine Chabert Cognac

Visite de la maison mosaïque de l’artiste Catherine Chabert 20 et 21 septembre Maison mosaïque de Catherine Chabert Charente

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Maison mosaïque – Déambulation libre ou commentée

Poussez les portes de la maison mosaïque et plongez dans l’univers singulier de Catherine Chabert, artiste aux multiples talents.

Ses créations se déclinent en mosaïque, céramique, textile, peinture… autant de matières et de couleurs qui dialoguent dans un espace vibrant d’inventivité.

Vous pourrez également admirer les œuvres de Violette Grosperrin, offrant un regard artistique complémentaire et inspirant.

Visite libre : flânez à votre rythme.

Visite commentée : laissez-vous guider pour découvrir l’histoire du lieu, les techniques et les inspirations des artistes.

Une rencontre entre art, matière et imagination.

Maison mosaïque de Catherine Chabert 5 rue Chanoine Dufayet, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 0638299996 Venez découvrir la maison mosaïque de l’artiste Catherine Chabert ! Depuis plusieurs années, celle-ci recouvre les murs intérieurs de sa maison et de sa cour/jardin de fresques. Un univers onirique, pour petits et grands, très marqué par le féminin. Dans la cour/jardin, « la femme-soleil », « l’Ange à la guitare », « la part des anges », « Sysiphe », « le St Pierre et Mr Bécassine ». Dans la cuisine, « l’avion de St-Exupéry », « la petite sirène », « l’hommage aux oiseaux de la cour », « le capitaine Némo ». Dans le même temps, vous pourrez visiter les galeries où se côtoient sculptures, peintures, panneaux textiles : 2 grandes fresques « Portrait de famille » et « Don Quichotte », réalisées avec des canevas de récupération.

Violette Grosperrin est invitée tout le mois de septembre à la maison mosaïque. Artiste singulière, elle recycle différents matériaux : sachets de thé, emballages, papiers japonais froissé. Il s’agit pour elle de se connecter à ses rêves, par la composition harmonieuse des couleurs, la présence singulière de la nature, la mise sur le papier de pensées poétiques, la recherche de volumes légers dans les surfaces. Ces peintures ont cette ambition d’essayer d’en figer quelques bribes pour pouvoir les conserver, les comprendre et les faire vivre (artiste présente dans la collection du Musée de la création franche de Bègles).

Journées européennes du patrimoine 2025

© Catherine Chabert