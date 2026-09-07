Visite de la Maison-musée Agutte-Sembat, Maison Agutte-Sembat, Bonnières-sur-Seine

Informations pratiques

Visite de la Maison-musée Agutte-Sembat 19 et 20 septembre Maison Agutte-Sembat Yvelines

Limité à 19 personnes en simultanée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Agutte-Sembat ouvre ses portes au public. Cette demeure historique fut celle de Marcel Sembat, homme politique et journaliste, et de son épouse Georgette Agutte, artiste peintre. Ensemble, ils ont marqué la vie intellectuelle et artistique de la Belle Époque.

La visite permet de découvrir leur univers à travers une riche bibliothèque, des objets personnels et des témoignages sur leur engagement artistique et politique. C’est une belle occasion de plonger dans l’intimité d’un couple passionné, au cœur de l’histoire locale.

Maison Agutte-Sembat 51 rue Marcel-Sembat 78270 Bonnières-sur-Seine Bonnières-sur-Seine 78270 Yvelines Île-de-France 01 30 93 25 55 http://www.maison-agutte-sembat.fr En voiture, autoroute A13, sortie Bonnières, stationnement à proximité, à dix minutes à pied de la gare.

**À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Agutte-Sembat ouvre ses portes au public. Cette demeure historique fut celle de Marcel Sembat, homme politique et journaliste, et de …

©Bonnières-sur-Seine