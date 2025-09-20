Visite de la Maison-Musée du Libertador Général San Martín Musée du Libertador San Martin Boulogne-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

José Francisco de San Martín (Yapeyú, 25 février 1778 – Boulogne-sur-Mer, 17 août 1850) fut une figure clé dans la réalisation et la consolidation de l’indépendance politique de l’Argentine et contribua de manière décisive aux processus indépendantistes du Chili et du Pérou.

Le Général San Martín est arrivé à Boulogne-sur-Mer en juin 1848. Le Musée se situe dans cette maison où le Général José de San Martín est mort, le 17 août 1850, après avoir passé les deux dernières années de sa vie à Boulogne-sur-Mer, en compagnie de sa fille, Mercedes, son beau-fils Mariano Balcarce et ses petites filles.

Visites guidées dans toutes les salles composant le Musée.

Musée du Libertador San Martin 113 Grande Rue, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33660200367 https://www.boulonnaisautop.com/toute-l-offre/musee-du-libertador-san-martin-2147794 La Casa Can Martín, c’est un musée de la République Argentine à Boulogne.

Cette Maison historique fut habitée de 1848 à sa mort en 1850 par le général argentin José de San Martín qui libéra son pays (1816), le Chili (1817) et le Pérou (1812).

Journées européennes du patrimoine 2025

Embajada Argentina