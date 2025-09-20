Visite de la Maison Renaissance Maison Renaissance Saint-Galmier

Visite de la Maison Renaissance Maison Renaissance Saint-Galmier samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Maison Renaissance 20 et 21 septembre Maison Renaissance Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’association des Amis du Vieux Saint-Galmier vous invite à découvrir cette maison historique, datant du XVIème siècle, classée « Monument Historique » depuis 1945.

Maison Renaissance 24 rue de Saint-Etienne 42330 Saint-Galmier Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 54 05 06

L’association des Amis du Vieux Saint-Galmier vous invite à découvrir cette maison historique, datant du XVIème siècle, classée « Monument Historique » depuis 1945. Architecture Monument historique

© Mairie de Saint-Galmier