Visite de la maison « Rivière d’argent » de l’artiste Seund Ja Rhee 20 et 21 septembre Mairie de Tourrettes-sur-Loup Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le temps d’un week-end, venez découvrir un lieu exceptionnel, à la fois lieu de vie et atelier d’artiste, habituellement fermé au public.

Renseignements au 04.93.59.40.66 ou culture@tsl06.fr

Mairie de Tourrettes-sur-Loup Place Maximin Escalier 06140 Tourrettes-sur-Loup Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 93 59 30 11

Journées européennes du patrimoine 2025

