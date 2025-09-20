Visite de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

Visite de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] A travers les arts de la table, découvrez cet emblématique musée de l’Alsace du Nord, qui vous dévoilera tous les secrets de l’ancienne vie rurale en Outre-Forêt.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez de nombreuses animations où les arts de la table seront à l’honneur, au sein de cet emblématique musée de l’Alsace du Nord, qui vous dévoilera tous les secrets de l’ancienne vie rurale en Outre-Forêt.

Au programme exposition de pièces emblématiques par les Amis de Henri Loux, marché de produits du terroir, brocante de vaisselle, démonstrations et dégustations. Le samedi 20, une causerie de Richard Brisach est prévue à 16h, avec restauration le midi, dampfnudle dès 15h et tartes flambées à partir de 19h. Le dimanche 21, une animation musicale sera assurée par Émilie Thoby et Serge Rieger, suivie à 16h d’une conférence du Dr. Befort sur le thème L’Alsace dans nos assiettes avec H. Loux . Restauration le midi et salon de thé l’après-midi viendront compléter cette riche programmation. 0 .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

English :

[EUROPEAN HERITAGE DAYS] Through the arts of the table, discover this emblematic museum of Northern Alsace, which will reveal all the secrets of former rural life in Outre-Forêt.

German :

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Entdecken Sie anhand der Tischkultur dieses emblematische Museum des Nordelsass, das Ihnen alle Geheimnisse des früheren Landlebens in der Region Outre-Forêt enthüllt.

Italiano :

[Scoprite questo museo emblematico dell’Alsazia settentrionale attraverso le arti della tavola, svelando tutti i segreti della vita rurale di un tempo nella regione dell’Outre-Forêt.

Espanol :

[JORNADAS DEL PATRIMONIO EUROPEO] Descubra este museo emblemático del Norte de Alsacia a través de las artes de la mesa, ya que desvela todos los secretos de la antigua vida rural de la región de Outre-Forêt.

