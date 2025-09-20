Visite de la Maison Saint-Yves Maison Saint-Yves Saint-Brieuc

Visite de la Maison Saint-Yves 20 et 21 septembre Maison Saint-Yves Côtes-d’Armor

Visite guidée en continu sans réservation / Pour les ateliers, Inscriptions obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

– Visite guidée en continu sans réservation de la Maison Saint-Yves et sa chapelle avec ouverture exceptionnelle de l’évêché.

– Exposition « Marcel Le Toiser, Un peintre à Perros-Guirec »

– Visite guidée de l’exposition par M. Kerlévéo, auteur du catalogue raisonné de Marcel Le Toiser; / Samedi 20 septembre à 15h

– Ateliers

Samedi 20 septembre à 14h30 : Atelier découverte du fonds ancien de la Médiathèque.

Samedi 20 septembre à 14h30 : Atelier de présentation de documents anciens du service des archives diocésaines.

Maison Saint-Yves Rue Mathurin Méheut, 22000 Saint-Brieuc, France Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne 0296681340 https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/maison-saint-yves https://www.facebook.com/maisonsaintyves/ L'ancien grand séminaire et sa chapelle ont été construits à partir de 1925. La chapelle a représenté la Bretagne en finale de l'émission "Le Monument préféré des Français" en 2022.

Elle a été décorée par des artistes du mouvement breton Seiz Breur et par l’atelier de mosaïstes Odorico. C’est unique ! L’ensemble a été restauré entre 2009 et 2017. La Maison Saint-Yves accueille les services diocésains dans un lieu culturel ouvert sur la ville, la Maison Saint-Yves. parking gratuit – aménagement PMR – Ligne de bus

