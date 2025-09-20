Visite de la manufacture Auguste Experton Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

Visite de la manufacture Auguste Experton 20 et 21 septembre Musée des Manufactures de Dentelles Haute-Loire

Gratuit, Sur inscription au 04.71.59.41.63

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Par petits groupes, vous aurez le privilège d’entrer dans l’atelier de la manufacture Auguste Experton. Figé dans le temps, son atmophère si particulière vous transportera au coeur des années 1970. Vous découvrirez grâce à nos guides le rôle et l’importance de cette manufacture dans l’histoire de Retournac.

Vous terminerez votre visite par les réserves, lieu de travail et de stockage des pièces, l’occasion de vous faire découvrir les coulisses du musée et de comprendre comment les objets sont conservés.

Musée des Manufactures de Dentelles 14 Avenue de la Gare, 43130 Retournac, France Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471594163 https://www.musee-dentelles-retournac.fr Outre une remarquable collection de plus de 5.000 dessins dentelliers des années 1880 à 1920, la partie la plus importante du fonds est l’atelier de dentelles mécaniques. Il comporte une typologie presque complète des différentes machines utilisées depuis 1902 en Haute-Loire. Les collections sont aussi constituées par plusieurs fonds de fabriques de dentelles aux fuseaux à la main. Elles comptent plus de 70.000 modèles datés de 1850 à 1970 environ, de genres torchon, fleuri, Cluny, Valenciennes, Russes, Art Déco, etc. En provenance de Lyon, direction Saint-Étienne par l’autoroute A.47, puis Firminy – Le Puy par la Nationale N.88, à Monistrol-sur-Loire sortie Retournac. En provenance de Clermont-Ferrand, direction Brioude, Le Puy, Saint-Etienne par la nationale N.88, à Yssingeaux, sortie Retournac.

© Musée des Manufactures de Dentelles – Retournac (43)