Visite de la Manufacture Castex, les coulisses du duvet Mardi 1 juillet, 14h30 Manufacture CASTEX

Début : 2025-07-01T14:30:00+02:00 – 2025-07-01T15:30:00+02:00

Depuis 1870, la Manufacture CASTEX, entreprise familiale spécialiste des plumes et duvets, confectionne des couettes, édredons et oreillers naturels haut de gamme en duvet.

Implantée à Dax au coeur des Landes, terre de tradition pour l’élevage des canards, CASTEX a développé son savoir-faire au fil des générations en maintenant la transmission du piquage sur une machine ancienne tout en modernisant les méthodes de remplissage et en adaptant ses modes de commercialisation au monde moderne en privilégiant la vente directe par internet et au magasin d’usine.

Véritable alliance de tradition et de modernité, venez découvrir la fabrication de ces couettes et édredons de luxe qui offrent un sommeil d’exception et les qualités inégalées du duvet : thermorégulation, respirabilité, légèreté et chaleur.

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant renouvelée en 2022 et Oeko-Tex 100. Certifiée Origine France Garantie.

Manufacture CASTEX 12 rue de la Tannerie – 40100 Dax Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 56 75 75 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@couette-castex.com »}] https://www.couette-castex.com/contactez-nous

Visite guidée dans les ateliers pour découvrir le duvet et la confection de couettes et édredons au savoir-faire rare.

