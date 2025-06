Visite de la Manufacture de Confitures – AGRO’NOVAE Peyruis 1 juillet 2025 07:30

Visite de la Manufacture de Confitures Mardi 1 juillet, 09h30 AGRO’NOVAE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-01T09:30:00+02:00 – 2025-07-01T10:30:00+02:00

Fin : 2025-07-01T09:30:00+02:00 – 2025-07-01T10:30:00+02:00

Depuis 1986, notre Manufacture familiale perpétue les traditions de la Provence, en créant avec passion des confitures et spécialités de fruits.

Découvrez-en les secrets de fabrication en participant à une visite guidée de nos ateliers…. Réception des ingrédients, préparation des recettes, cuisson au chaudron, conditionnements des produits…. un parcours qui passionnera les plus gourmands d’entre vous !

Visitez nos ateliers de fabrication

ILes visites se font le mardi à 9h30

(de mai à octobre sauf en Août)

Réservation obligatoire par téléphone au 04 92 33 23 10

ou par mail à comtesdeprovence@agronovae.com

Durée: 1h – Prix 2€ – 10 ans minimum – 8 pers maximum

AGRO'NOVAE 11 espace saint pierre 04310 Peyruis 04310 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

AGRO’NOVAE