Visite de la Manufacture de Confitures AGRO’NOVAE_Les Comtes de Provence Peyruis

Visite de la Manufacture de Confitures Mardi 11 novembre, 10h00 AGRO’NOVAE_Les Comtes de Provence Alpes-de-Haute-Provence

nstallée à Peyruis, au cœur de la Haute-Provence, la Manufacture AGRO’NOVAE fabrique depuis près de quarante ans des confitures et préparations de fruits dans le respect du savoir-faire français.

Entreprise familiale et indépendante, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et PME+, elle conjugue tradition artisanale et performance industrielle.

Lors de la visite, découvrez toutes les étapes de fabrication : préparation des fruits, cuisson au chaudron, mise en pot, conditionnement… Vous parcourrez les ateliers de production et observerez la complémentarité entre geste manuel et process mécanisés, garants d’une qualité constante et d’une sécurité alimentaire certifiée FSSC 22000.

Le parcours s’achève par un moment de convivialité en boutique d’usine, autour d’une dégustation de confitures emblématiques de la marque Comtes de Provence.

AGRO’NOVAE_Les Comtes de Provence 11 espace Saint Pierre, 04310 Peyruis Peyruis 04310 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « comtesdeprovence@agronovae.com »}]

Découvrez à Peyruis une manufacture agroalimentaire labellisée EPV où les confitures sont élaborées au chaudron, conjuguant tradition et performance industrielle. Manufacture Confitures