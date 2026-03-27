Visite de la manufacture de porcelaine La Seynie Journée Européenne des Métiers d’Arts

Lieu-dit La Seynie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez découvrir en exclusivité les coulisses de la plus ancienne manufacture de porcelaine de Limoges encore en activité, La Seynie. Laissez-vous guider au cœur de ce lieu d’exception fondé en 1774, et comptabilisant aujourd’hui plus de deux siècles d’excellence porcelainière à Saint-Yrieix-la-Perche. Partez à la rencontre de celles et ceux qui perpétuent un savoir-faire artisanal unique entre histoire, fabrication et création, cette visite immersive vous dévoilera l’envers du décor. La découverte se clôturera par un passage à la boutique. Une expérience authentique au cœur des métiers d’art ! .

Lieu-dit La Seynie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

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English : Visite de la manufacture de porcelaine La Seynie Journée Européenne des Métiers d’Arts

L’événement Visite de la manufacture de porcelaine La Seynie Journée Européenne des Métiers d’Arts Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-03-23 par Terres de Limousin