Visite de la manufacture de tapisseries Braquenié Manufacture de tapisserie Braquenié Aubusson

Visite de la manufacture de tapisseries Braquenié Manufacture de tapisserie Braquenié Aubusson samedi 20 septembre 2025.

Visite de la manufacture de tapisseries Braquenié 20 et 21 septembre Manufacture de tapisserie Braquenié Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte des différents espaces de travail d’une manufacture de tapisserie en activité jusqu’en 1992 : atelier de savonnerie, magasin de laines, atelier de tissage de basse-lisse.

Des démonstrations de savoir-faire seront assurées le samedi et le dimanche : savonnerie et basse-lisse.

Manufacture de tapisserie Braquenié Avenue de la République, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 83 08 00 http://www.aubusson.fr Les édifices des ateliers de tissage de la manufacture, y compris les métiers à tisser de haute lisse qui ont été conservés au rez-de-chaussée dans les ateliers de confection des tapis de La Savonnerie, les métiers à tisser de basse lisse et le présentoir à bobines qui ont été conservés dans l’atelier du premier étage, ainsi que les casiers contenant les écheveaux de laine du magasin des laines situé au deuxième.

Découverte des différents espaces de travail d’une manufacture de tapisserie en activité jusqu’en 1992 : atelier de savonnerie, magasin de laines, atelier de tissage de basse-lisse.

© Mairie Aubusson