Visite de la manufacture Saint-Louis La Grande Place, musée Saint-Louis Saint-Louis-lès-Bitche 1 juillet 2025 11:00

Au départ du musée, à travers une visite guidée, parcourez la manufacture Saint-Louis, reconnue Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et découvrez les gestes des artisans comptant parmi les Meilleurs ouvriers de France et les Chevaliers de l’Ordre des Arts & Lettres. Tous sont détenteurs de savoir-faire enrichis de génération en génération, inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Leur talent a fait de Saint-Louis une référence internationale d’art de vivre. Cette immersion vous plongera dans plus 430 ans d’histoire.

Le parcours vous permettra d’entrer à la Grande Halle, l’atelier dit du chaud. Puis continuez vers l’atelier des presses-papiers. Vous terminez par l’atelier dit du froid, la taillerie. Contemplez au plus proche des artisans le tavail de la première cristallerie de France.

Visite guidée sur réservation uniquement. Contactez le musée.

Durée de la visite : 1h30.

Hors mi-juillet à mi-août.

La Grande Place, musée Saint-Louis 57620 Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche 57620 rue du Coëtlosquet Moselle Grand Est

Du mardi au vendredi, à 9h30 (pour les groupes) et à 11h (pour les particuliers), découvrez les ateliers de la Cristallerie Saint-Louis.

Benoit TEILLET