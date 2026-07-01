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AGENDA · Alençon

Visite de la maquette d’Alençon Alençon

samedi 11 juillet 2026 · Alençon

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:15:00
Adresse
Maison d'Ozé
Ville
61000 Alençon
Département
Orne
Tarif

Alençon

Visite de la maquette d’Alençon

Maison d’Ozé Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:15:00
fin : 2026-07-11 15:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Découvrez la maquette de la Cité des Ducs d’Alençon au 16e siècle en suivant les visites commentées de Anne-Sophie et Hervé REYNEN !

45 minutes de visite
3€ par personne
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme d’Alençon
Contact 0233806633 ou par mail à contact@visitalencon.com   .

Maison d’Ozé Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33  contact@visitalencon.com

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English : Visite de la maquette d’Alençon

L’événement Visite de la maquette d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-06-27 par OT CUA ALENCON

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