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Visite de la maquette de Chailland, centre bourg de chailland, Chailland

dimanche 20 septembre 2026 · centre bourg de chailland · Chailland

Visite de la maquette de Chailland, centre bourg de chailland, Chailland

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
centre bourg de chailland
Adresse
centre bourg, chailland
Ville
53420 Chailland
Département
Mayenne

Visite de la maquette de Chailland Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 centre bourg de chailland Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de la maquette de Chailland

centre bourg de chailland centre bourg, chailland Chailland 53420 Mayenne Pays de la Loire 06 88 48 61 01
Visite de la maquette de Chailland

©les amoureux de Chailland

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