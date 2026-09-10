AGENDA · Chailland
Visite de la maquette de Chailland, centre bourg de chailland, Chailland
dimanche 20 septembre 2026 · centre bourg de chailland · Chailland
Informations pratiques
Visite de la maquette de Chailland Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 centre bourg de chailland Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de la maquette de Chailland
centre bourg de chailland centre bourg, chailland Chailland 53420 Mayenne Pays de la Loire 06 88 48 61 01
Visite de la maquette de Chailland
©les amoureux de Chailland
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