Visite de la maquette de Chailland, centre bourg de chailland, Chailland

Informations pratiques

Visite de la maquette de Chailland Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 centre bourg de chailland Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de la maquette de Chailland

centre bourg de chailland centre bourg, chailland Chailland 53420 Mayenne Pays de la Loire 06 88 48 61 01

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©les amoureux de Chailland