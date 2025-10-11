Visite de la mare salée Lezey

Stéphane CORBEIL, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays du Saulnois vous propose, une visite découverte d’une mare salée et/ou d’un pré salé.

Aujourd’hui, l’histoire laisse place à des milieux naturels extrêmement rares en France comme en Europe Continentale abritant une flore très particulière, les prés salés.Tout public

Lezey 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 16 26 contact@tourisme-saulnois.com

English :

Stéphane CORBEIL, in partnership with the Office de Tourisme du Pays du Saulnois, invites you on a tour of a salt pond and/or salt meadow.

Today, history has given way to natural environments that are extremely rare in France and continental Europe, and home to a very special flora: salt meadows.

German :

Stéphane CORBEIL bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Office de Tourisme du Pays du Saulnois eine Entdeckungstour zu einem Salzteich und/oder einer Salzwiese an.

Die Geschichte hat heute Platz gemacht für natürliche Lebensräume, die in Frankreich und Kontinentaleuropa äußerst selten sind und eine ganz besondere Flora beherbergen: die Salzwiesen.

Italiano :

Stéphane CORBEIL, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo del Pays du Saulnois, vi invita a visitare uno stagno e/o un prato salato.

Oggi la storia ha lasciato il posto ad ambienti naturali estremamente rari in Francia e nell’Europa continentale, che ospitano una flora molto particolare: i prati salati.

Espanol :

Stéphane CORBEIL, en colaboración con la Oficina de Turismo del Pays du Saulnois, le invita a visitar un estanque salado y/o un prado salado.

Hoy en día, la historia ha dado paso a entornos naturales extremadamente raros en Francia y Europa continental, que albergan una flora muy especial: los prados salados.

