Visite de la Mascotte Patou à la Patinoire et dans les rues du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Visite de la Mascotte Patou à la Patinoire et dans les rues du village

SAINT-LARY-SOULAN Patinoire et rues du village Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22 17:30:00

Date(s) :

2025-12-22

La mascotte Patou , la star de Saint-Lary, viendra rendre visite aux vacanciers à la patinoire et dans les rues du village ! Vous ne pourrez pas le louper !

SAINT-LARY-SOULAN Patinoire et rues du village Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86

English :

Saint-Lary’s star mascot Patou will be visiting holidaymakers at the skating rink and in the village streets! You won’t want to miss him!

German :

Das Maskottchen Patou , der Star von Saint-Lary, wird den Urlaubern auf der Eisbahn und in den Straßen des Dorfes einen Besuch abstatten! Sie werden ihn nicht übersehen können!

Italiano :

La mascotte Patou , la stella di Saint-Lary, farà visita ai vacanzieri sulla pista di pattinaggio e per le strade del villaggio! Non vorrete perdervelo!

Espanol :

La mascota Patou , la estrella de Saint-Lary, visitará a los veraneantes en la pista de hielo y por las calles del pueblo ¡No querrá perdérselo!

