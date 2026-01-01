Visite de la Mascotte Patou à la Patinoire SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
SAINT-LARY-SOULAN Patinoire Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-01-07 17:00:00
fin : 2026-01-07 17:30:00
2026-01-07
La mascotte Patou , la star de Saint-Lary, viendra rendre visite aux vacanciers à la patinoire ! Vous ne pourrez pas le louper !
SAINT-LARY-SOULAN Patinoire Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86
English :
Saint-Lary’s star mascot Patou will be visiting holidaymakers at the skating rink! You won’t want to miss him!
