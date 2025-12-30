Visite de la Mascotte Patou à la Patinoire SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Visite de la Mascotte Patou à la Patinoire

SAINT-LARY-SOULAN Patinoire Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-04 17:00:00

fin : 2026-02-04 17:30:00

2026-02-04

La mascotte Patou , la star de Saint-Lary, viendra rendre visite aux vacanciers à la patinoire ! Vous ne pourrez pas le louper !

English :

Saint-Lary’s star mascot Patou will be visiting holidaymakers at the skating rink! You won’t want to miss him!

