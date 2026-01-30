Visite de la Mascotte Patou au village et au Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
2026-02-09
La mascotte Patou , la star de Saint-Lary, viendra rendre visite aux vacanciers !
De 13h à 13h30 au Patouland du Pla d’Adet (front de piste).
De 17h15 à 18h15 de la patinoire au manège du village.
.
SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Saint-Lary’s star mascot, Patou , will be visiting holidaymakers!
From 1 pm to 1:30 pm at Patouland du Pla d’Adet (slope front).
From 5.15pm to 6.15pm from the skating rink to the village merry-go-round.
L’événement Visite de la Mascotte Patou au village et au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-01-28 par OT de St Lary|CDT65