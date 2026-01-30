Visite de la Mascotte Patou au village et au Pla d’Adet SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Visite de la Mascotte Patou au village et au Pla d’Adet

SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

La mascotte Patou , la star de Saint-Lary, viendra rendre visite aux vacanciers !

De 13h à 13h30 au Patouland du Pla d’Adet (front de piste).

De 17h15 à 18h15 de la patinoire au manège du village.

SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet et village Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Saint-Lary’s star mascot, Patou , will be visiting holidaymakers!

From 1 pm to 1:30 pm at Patouland du Pla d’Adet (slope front).

From 5.15pm to 6.15pm from the skating rink to the village merry-go-round.

