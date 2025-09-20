Visite de la médiathèque Angèle Vannier Médiathèque Angèle Vannier Bazouges la Perouse

Visite de la médiathèque Angèle Vannier Samedi 20 septembre, 14h00 Médiathèque Angèle Vannier Ille-et-Vilaine

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’architecture de la nouvelle médiathèque de Bazouges-la-Pérouse.

Ce nouvel espace, inauguré fin 2023, se veut un modèle de construction écologique et participative.

En effet, ce projet primé par le prix national des « Petites Bibliothèques » est le fruit d’une longue démarche associant les habitants avec le support d’Ecobatys, centre de formation en écoconstruction basé à Maen Roch, pour la préparation de briques en terre.

L’après-midi sera l’occasion d’échanger sur cette construction moderne qui témoigne de l’architecture responsable de demain, en présence d’Ecobatys

Médiathèque Angèle Vannier 31 rue du Maine 35560 Bazouges-La-Pérouse Bazouges la Perouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 (0)2 99 97 17 07 https://bibliotheques.couesnon-mdb.fr/bazouges-la-perouse https://www.facebook.com/CultureCouesnonMarchesdeBretagne Cette nouvelle médiathèque, inauguré fin 2023, se veut un modèle de construction écologique et participative. Son nom est un hommage à la poétesse Angèle Vannier, qui a marqué l'histoire de la commune. Parking dans le centre-bourg de Bazouges-la-Pérouse

En effet, ce projet primé par le prix national des « Petites Bibliothèques » est le fruit d’une longue démarche associant les habitants avec le support d’Ecobatys, centre de formation en écoconstruction basé à Maen Roch, pour la préparation de briques en terre.

Son nom est un hommage à la poétesse Angèle Vannier, qui a marqué l’histoire de la commune. Parking dans le centre-bourg de Bazouges-la-Pérouse

© Couesnon Marches de Bretagne