Visite de la médiathèque de Mâcon Archives communales Mâcon

Visite de la médiathèque de Mâcon Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Archives communales Saône-et-Loire

À partir de 12 ans | Inscription par téléphone ou sur le site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le saviez-vous ? La médiathèque et les Archives municipales de Mâcon conservent dans le même bâtiment des milliers de mètres linéaires de documents patrimoniaux. Depuis leur création respective, de nombreux trésors ont rejoint leurs collections : manuscrits, plans, gravures, photos, cartes postales, livres d’artistes, etc. Partage et transmission sont au cœur des missions communes des bibliothécaires et des archivistes. Cette année, entrez dans les réserves de ces deux services, gardiens de l’histoire communale et plus largement du patrimoine bibliographique, durant une visite guidée de 2h. Cette immersion invite le public à voyager à travers les époques et à découvrir d’une toute autre manière des lieux emblématiques mâconnais.

Archives communales 23 Rue de la République, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385210076 https://archives.macon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 39 90 26 »}, {« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.macon.fr »}]

© Ville de Mâcon