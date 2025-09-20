Visite de la médiathèque du patrimoine et de la photographie, présentation de ses collections Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Charenton-le-Pont

Visite de la médiathèque du patrimoine et de la photographie, présentation de ses collections Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Charenton-le-Pont samedi 20 septembre 2025.

Visite de la médiathèque du patrimoine et de la photographie, présentation de ses collections 20 et 21 septembre Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées des collections

À l’occasion de cette 42e édition des JEP, la MPP ouvre ses portes pour des visites guidées gratuites de ses collections à Charenton-le-Pont (11 rue du Séminaire de Conflans). Organisées par groupes d’une dizaine de personnes pour une durée d’1h30 à 2h, celles-ci se dérouleront à partir de 10h et les dernières entrées se feront à 17h.

En plus de l’exposition permanente qui présente les missions et les collections de la MPP (visite libre), vous découvrirez les trésors du patrimoine national ainsi que les riches collections photographiques du ministère de la Culture.

Par ailleurs et comme l’année dernière, la MPP accueillera sur son parvis des véhicules de collections prêtés par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (période avant-guerre jusqu’à la fin des années 80). Ces véhicules seront exposés en arc de cercle devant la MPP du samedi matin au dimanche soir.

Cette année encore, des démonstrations de fresques portatives et médiation autour de la technique et l’art de la peinture murale avec l’association Pari(s) Affresco auront lieu dans le hall.

Samedi 21 à 14h30 et 16h, projections de photos et de vidéos en stéréo (3D) d’environ 30min, animé par le Stéréo-club français,

Dimanche, de 14h à 18h, la compagnie de danse verticale Retouramont proposera Hisse émoi, un spectacle et atelier public.

La MPP s’est installée en 2008 sur l’ancien site du séminaire de Conflans. Ce service à compétence nationale (SCN), relevant de l’administration des Monuments historiques, a pour mission de collecter, conserver et valoriser les archives des Monuments historiques et de l’Archéologie, qui comprennent 11 kilomètres linéaires d’archives et 310 000 plans, dont 44 000 aquarellés. De plus, la MPP est le plus important service d’archives photographiques d’Europe avec vingt-cinq millions de négatifs et tirages conservés.

Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France +33 (0)1 40 15 76 57 https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr La médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) a pour mission de collecter et constituer, classer et conserver, étudier, communiquer et valoriser :

– les archives et la documentation de l’administration des Monuments historiques (patrimoine monumental, mobilier et archéologique),

– le patrimoine photographique de l’État, riche de vingt millions de phototypes (négatifs et tirages) remontant aux origines de la photographie. Libre

Visite des locaux de Charenton-le-Pont et présentation de documents représentatifs des fonds (archives des monuments historiques et de l’archéologie, patrimoine photographique de l’État).

Félix Duban, Château de Blois, s.d. © Ministère de la Culture – Médiathèque du patrimoine et de la photographie – diffusion RMN