Visite de la Médiathèque du Sud Sauvage et de ses jardins Médiathèque du Sud Sauvage Saint-Joseph

Visite de la Médiathèque du Sud Sauvage et de ses jardins Samedi 20 septembre, 10h15, 14h15 Médiathèque du Sud Sauvage La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:15:00 – 2025-09-20T10:15:00

Fin : 2025-09-20T12:15:00 – 2025-09-20T14:15:00

Inaugurée en 2018, la Médiathèque du Sud Sauvage à Saint-Joseph est un véritable bijou architectural, plusieurs fois primé pour sa conception audacieuse et respectueuse de son environnement. En son cœur, un jardin créole a été intégré, affirmant son ancrage local et son lien fort avec les traditions réunionnaises.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, des visites guidées enrichies de balades contées seront proposées. Le public pourra découvrir — ou redécouvrir — ce site d’exception où se rencontrent culture, modernité et ruralité, en compagnie des agents de la médiathèque, qui partageront leur passion et leurs talents multiples au service de ce lieu vivant et inspirant.

Médiathèque du Sud Sauvage Rue Maury, 97480 Saint-Joseph, France Saint-Joseph 97480 La Réunion La Réunion 262262358060 https://mediatheque.saintjoseph.re [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@saintjoseph.re »}]

