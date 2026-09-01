Visite de La Mégisserie La Mégisserie Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Visite de La Mégisserie

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2026-09-19 2027-01-16 2027-03-13

Envie de découvrir le théâtre autrement ? Pour cette nouvelle saison, poussez les portes des coulisses et partez à la rencontre de son histoire, de ses salles, de ses activités et des nombreux métiers qui le font vivre. En famille, entre amis ou en solo, laissez parler votre curiosité et venez partager un moment privilégié au cœur du théâtre. Une visite conviviale d’environ une heure, ouverte à toutes et tous, pour découvrir les secrets de ce lieu culturel et celles et ceux qui l’animent. Gratuit sur inscription. .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

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English : Visite de La Mégisserie

L’événement Visite de La Mégisserie Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin