Visite de la micro-brasserie Blessing Waldhambach

Visite de la micro-brasserie Blessing

6 a rue de la promenade Waldhambach Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-06 11:00:00

2025-09-06

Thomas et Nathalie Blessing, brasseurs, vous invitent à découvrir leur brasserie. Après la visite, dégustation de leurs bières 100% malt et houblons alsaciens, non filtrées, non pasteurisées et certifiées Bio. Visite de groupe sur demande.

Gratuit Sur réservation auprès de la Brasserie au 06 89 09 22 08 Organisé par la Brasserie Blessing. 0 .

6 a rue de la promenade Waldhambach 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 09 22 08 contact@brasserieblessing.fr

