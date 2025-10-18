Visite de la micro ferme de l’Oasis de Brocéliande Paimpont

Visite de la micro ferme de l’Oasis de Brocéliande Paimpont samedi 18 octobre 2025.

Visite de la micro ferme de l’Oasis de Brocéliande

704 Les Rues Bretonnes Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Vous recherchez un lieu paisible & une expérience familiale nature ?

Alors venez vivre une pause au vert riche en découvertes, animations et dégustations.

Vous pourrez flâner dans le jardin forêt de 1000m² & découvrir les animaux de la micro ferme

Samedi 18 octobre

2 départs 10h 11h

La réservation est indispensable

par message mail ou via le site .

704 Les Rues Bretonnes Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 15 22 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de la micro ferme de l’Oasis de Brocéliande Paimpont a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Brocéliande