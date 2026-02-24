Visite de la Micro-folie Eglise Notre-Dame Brantôme en Périgord

Visite de la Micro-folie

Eglise Notre-Dame 2, rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Visitez la Microfolie de Brantôme le mardi 03 mars de 14h à 16h. Découvrez des œuvres variées, sur le thème de la mobilité. Cette visite est gratuite, sur inscription.

Eglise Notre-Dame 2, rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Interactive visit to the Dronne et Belle micro-museum (at Brantôme Tourist Office).

