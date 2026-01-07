Visite de la miellerie de Feuillade Feuillade
Visite de la miellerie de Feuillade Feuillade mercredi 1 juillet 2026.
Visite de la miellerie de Feuillade
La Croix Guillot ZA Charente Périgord Feuillade Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-08-31 13:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Découvrez l’univers des abeilles…
.
La Croix Guillot ZA Charente Périgord Feuillade 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 13 09 franck.judet@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the world of bees…
L’événement Visite de la miellerie de Feuillade Feuillade a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord