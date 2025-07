VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC Saint-André-Capcèze

VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC Saint-André-Capcèze vendredi 25 juillet 2025.

VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC

Vielvic Saint-André-Capcèze Lozère

Début : 2025-07-25 10:00:00

fin : 2025-08-01 12:00:00

2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22

Visite de la Miellerie de Vielvic

De 10h à 12h avec dégustation, entrée libre

Les vendredis du 11 juillet au 22 août

La Miellerie de Vielvic

Découverte de la vie des abeilles et du miel

Venez découvrir le métier d’apiculteur, le fonctionnement d’une ruche, la vie des abeilles et surtout déguster les miels produits dans notre environnement protégé.

Visite de 10h à 12h avec dégustation, entrée libre

Les vendredis du 11 juillet au 22 août .

Vielvic Saint-André-Capcèze 48800 Lozère Occitanie +33 6 13 24 87 84 info@miel-vielvic.com

English :

Visit to the Vielvic Honey Factory

10am to 12pm with tasting, free admission

Fridays from July 11 to August 22

German :

Besichtigung der Miellerie von Vielvic

Von 10 bis 12 Uhr mit Verkostung, freier Eintritt

Freitags vom 11. Juli bis 22. August

Italiano :

Visita alla fabbrica di miele Vielvic

Dalle 10.00 alle 12.00 con degustazione, ingresso gratuito

Venerdì dall’11 luglio al 22 agosto

Espanol :

Visita a la fábrica de miel Vielvic

De 10:00 a 12:00 h con degustación, entrada gratuita

Viernes del 11 de julio al 22 de agosto

