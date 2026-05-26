VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC Saint-André-Capcèze
VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC Saint-André-Capcèze vendredi 10 juillet 2026.
Saint-André-Capcèze
VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC
Vielvic Saint-André-Capcèze Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Visite de la Miellerie de Vielvic
De 10h à 12h avec dégustation, entrée libre
Les vendredis du 10 juillet au 21 août
La Miellerie de Vielvic
Découverte de la vie des abeilles et du miel
Venez découvrir le métier d’apiculteur, le fonctionnement d’une ruche, la vie des abeilles et surtout déguster les miels produits dans notre environnement protégé.
Date et horaires
Visite de 10h à 12h avec dégustation, entrée libre
Les vendredis du 10 juillet au 21 août .
Vielvic Saint-André-Capcèze 48800 Lozère Occitanie +33 6 13 24 87 84 info@miel-vielvic.com
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English :
Visit to the Vielvic Honey Factory
10am to 12pm with tasting, free admission
Fridays from July 10 to August 21
L’événement VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC Saint-André-Capcèze a été mis à jour le 2026-05-26 par 48-OT Mont Lozere