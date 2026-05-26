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VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC Saint-André-Capcèze

VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC Saint-André-Capcèze

VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC Saint-André-Capcèze vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Vielvic

Ville : 48800 Saint-André-Capcèze

Département : Lozère

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : Gratuit Demi-journée

Saint-André-Capcèze

VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC

Vielvic Saint-André-Capcèze Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Visite de la Miellerie de Vielvic
De 10h à 12h avec dégustation, entrée libre
Les vendredis du 10 juillet au 21 août
La Miellerie de Vielvic
Découverte de la vie des abeilles et du miel
Venez découvrir le métier d’apiculteur, le fonctionnement d’une ruche, la vie des abeilles et surtout déguster les miels produits dans notre environnement protégé.
Date et horaires
Visite de 10h à 12h avec dégustation, entrée libre
Les vendredis du 10 juillet au 21 août   .

Vielvic Saint-André-Capcèze 48800 Lozère Occitanie +33 6 13 24 87 84  info@miel-vielvic.com

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English :

Visit to the Vielvic Honey Factory
10am to 12pm with tasting, free admission
Fridays from July 10 to August 21

L’événement VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC Saint-André-Capcèze a été mis à jour le 2026-05-26 par 48-OT Mont Lozere