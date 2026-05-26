Saint-André-Capcèze

VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC

Vielvic Saint-André-Capcèze Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Visite de la Miellerie de Vielvic

De 10h à 12h avec dégustation, entrée libre

Les vendredis du 10 juillet au 21 août

La Miellerie de Vielvic

Découverte de la vie des abeilles et du miel

Venez découvrir le métier d’apiculteur, le fonctionnement d’une ruche, la vie des abeilles et surtout déguster les miels produits dans notre environnement protégé.

Date et horaires

Visite de 10h à 12h avec dégustation, entrée libre

Les vendredis du 10 juillet au 21 août .

Vielvic Saint-André-Capcèze 48800 Lozère Occitanie +33 6 13 24 87 84 info@miel-vielvic.com

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English :

Visit to the Vielvic Honey Factory

10am to 12pm with tasting, free admission

Fridays from July 10 to August 21

L’événement VISITE DE LA MIELLERIE DE VIELVIC Saint-André-Capcèze a été mis à jour le 2026-05-26 par 48-OT Mont Lozere