Visite de la miellerie des monts Du Forez, Miellerie des monts du Forez, Verrières-en-Forez
vendredi 9 octobre 2026 · Miellerie des monts du Forez · Verrières-en-Forez
Informations pratiques
Visite de la miellerie des monts Du Forez 9 et 10 octobre Miellerie des monts du Forez Loire
entrée libre 14h – 18h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Venez découvrir une exploitation apicole en agriculture biologique :
– découvrir la vie d’une ruche
– découvrir le métier d’apiculteur de la ruche à la cuillère
– atelier bougies
– visite, dégustation et vente de miels et produits de la ruche
Miellerie des monts du Forez Chemin des Senteurs 42600 Verrières-en-Forez Verrières-en-Forez 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visite guidée, dégustation, atelier bougies, vente