Visite de la miellerie des monts Du Forez, Miellerie des monts du Forez, Verrières-en-Forez

Informations pratiques

Visite de la miellerie des monts Du Forez 9 et 10 octobre Miellerie des monts du Forez Loire

entrée libre 14h – 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Venez découvrir une exploitation apicole en agriculture biologique :

– découvrir la vie d’une ruche

– découvrir le métier d’apiculteur de la ruche à la cuillère

– atelier bougies

– visite, dégustation et vente de miels et produits de la ruche

Miellerie des monts du Forez Chemin des Senteurs 42600 Verrières-en-Forez Verrières-en-Forez 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée, dégustation, atelier bougies, vente