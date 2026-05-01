Visite de la miellerie Girard Vivy
Visite de la miellerie Girard Vivy mercredi 20 mai 2026.
Vivy
Visite de la miellerie Girard
15 rue de la Fresnaie Vivy Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:30:00
fin : 2026-06-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-06-03 2026-07-22 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26
Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles à la Miellerie Girard !
Au programme de ces visites animées de 1h30 par un apiculteur
– Explications pédagogiques sur la vie des abeilles
– Ouverture de ruche
– Extraction du miel
– Dégustation
PRECISIONS HORAIRES
Du vendredi 15 au samedi 16 mai 2026 le vendredi de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h. Le samedi de 10h30 à 12h.
Mercredi 20 mai 2026 de 15h30 à 17h.
Mercredi 3 juin 2026 de 15h30 à 17h.
Mercredi 22 juillet 2026 de 15h30 à 17h.
Mercredi 29 juillet 2026 de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h.
Vendredi 31 juillet 2026 de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h.
Mercredi 5 août 2026 de 15h30 à 17h.
Vendredi 7 août 2026 de 15h30 à 17h.
Mercredi 12 août 2026 de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h.
Vendredi 14 août 2026 de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h.
Mercredi 19 août 2026 de 15h30 à 17h.
Vendredi 21 août 2026 de 15h30 à 17h.
Mercredi 26 août 2026 de 15h30 à 17h. .
15 rue de la Fresnaie Vivy 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 02 85 girard-miel@wanadoo.fr
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English :
Come and discover the wonderful world of bees at Miellerie Girard!
L’événement Visite de la miellerie Girard Vivy a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME