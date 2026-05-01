Vivy

Visite de la miellerie Girard

15 rue de la Fresnaie Vivy Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:30:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-06-03 2026-07-22 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26

Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles à la Miellerie Girard !

Au programme de ces visites animées de 1h30 par un apiculteur

– Explications pédagogiques sur la vie des abeilles

– Ouverture de ruche

– Extraction du miel

– Dégustation

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 15 au samedi 16 mai 2026 le vendredi de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h. Le samedi de 10h30 à 12h.

Mercredi 20 mai 2026 de 15h30 à 17h.

Mercredi 3 juin 2026 de 15h30 à 17h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 15h30 à 17h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h.

Vendredi 31 juillet 2026 de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h.

Mercredi 5 août 2026 de 15h30 à 17h.

Vendredi 7 août 2026 de 15h30 à 17h.

Mercredi 12 août 2026 de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h.

Vendredi 14 août 2026 de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h.

Mercredi 19 août 2026 de 15h30 à 17h.

Vendredi 21 août 2026 de 15h30 à 17h.

Mercredi 26 août 2026 de 15h30 à 17h. .

15 rue de la Fresnaie Vivy 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 02 85 girard-miel@wanadoo.fr

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English :

Come and discover the wonderful world of bees at Miellerie Girard!

L’événement Visite de la miellerie Girard Vivy a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME