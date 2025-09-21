Visite de la Milandrie Ferme de La Milandrie

Visite de la Milandrie Dimanche 21 septembre, 14h00 Ferme de La Milandrie Maine-et-Loire

Visite commentée avec panneaux explicatifs

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite de la ferme de la Milandrie, dernière demeure de Noël Pinot

NOEL PINOT

Bienheureux Noël Pinot était un prêtre catholique de l’Ouest de la France pendant la Révolution. Il a été guillotiné pour sa foi au Christ et à l’église par les révolutionnaires.

Né à Angers d’un père tisserand, il devint curé en 1770. Il fut d’abord vicaire à Bousse, puis devient instituteur à l’école du village de Montsabert à Coutures. Il est nommé ensuite vicaire à Corzé. En 1781, il revient à Angers comme aumônier de l’hôpital des incurables. « Les malades le respectaient comme un saint, malgré sa jeunesse, le chérissaient comme un père ».

Soucieux d’être un prêtre instruit, il étudia à l’université d’Angers et à 41 ans, il obtient le diplôme « Maître des arts » (équivalant à la licence ès lettres et des sciences). En 1788, il fut nommé curé du Louroux-Béconnais.

HISTORIQUE

Au cours de la révolution française il refusa de prêter le serment à la Constitution civile du clergé. Après son refus public, un groupe de 50 gendarmes à cheval vint l’arrêter de nuit. Il comparait devant les tribunaux d’Angers et de Beaupreau où il est condamné à résider pendant deux années à huit lieues de sa paroisse. Il poursuivit son ministère malgré les risques encourus allant de village en village prêchant la vérité du Christ. Il retourne secrètement au Louroux où un prêtre jureur l’a remplacé.

En 1793, les Vendéens se soulèvent, prennent Angers et délivrent le Louroux. Noël Pinot peut revenir dans sa paroisse et est reçu solennellement dans son église. Les Vendéens sont nouveau chassés par les révolutionnaires. Pour ne pas être reconnus par ses ennemis, le curé s’habille en paysan et laisse pousser sa barbe. Sa tête est maintenant mise à prix. Des militaires sillonnent le pays mais les paysans veillent, l’avertissent à temps et le cachent.

Ainsi, Noël Pinot poursuit son apostolat pendant 8 mois. Ses forces physiques diminuent. Sentant venir sa fin, il demande à Dieu le courage. Il s’enferme quelques jours chez « les Plassais », au petit hameau de la Milandrie pour faire une dernière retraite. Sans cesse menacé et traqué par les « Bleus », il est dénoncé par un dénommé Niquet (ouvrier-charpentier). Il fut arrêté le 8 février 1794 au cours d’une messe clandestine qu’il célébrait dans « la ferme de la Milandrie » au Louroux-Béconnais peu avant minuit. La veuve Peltier cacha le prêtre dans un grand coffre mais les soldats le découvrirent. Il fut conduit à Angers, comparut devant un tribunal révolutionnaire et fut guillotiné sur la place du Ralliement le vendredi du 21 février 1794 à 15h00

Une statue de la cathédrale d’Angers le représente gravissant la première marche de « l’autel de Dieu ». La commune du Louroux-Béconnais conserve en l’église Saint-Aubin de précieux objets ayant appartenu à Noël Pinot. Il fut béatifié par Pie XI en octobre 1926 après de nombreux miracles dus à son intercession.

Le Hameau de la Milandrie a hébergé Noël Pinot, curé du Louroux-Béconnais. Au cours de la révolution française il refusa de prêter le serment à la Constitution civile du clergé. Prêtre réfractaire, il vivait caché et donnait des messes clandestines. C'est en ce lieu qu'il est découvert puis arrêté le 9 février 1794. Il fut béatifié par Pie XI en octobre 1926 après de nombreux miracles dus à son intercession. Une statue de la cathédrale d'Angers le représente gravissant la première marche de « l'autel de Dieu ».

© Val d’Erdre-Auxence