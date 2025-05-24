VISITE DE « LA MINE AU BOIS D’ARGENT » Vialas

Visite guidée de l’ancienne mine et usine d’argent de Vialas, avec une guide diplômée et passionnée. Au fond d’une vallée sauvage des Cévennes, enfouie sous le lierre, une vieille usine de pierres dort, oubliée des hommes.

Découvrez un site magique, étonnant, envoûtant !

Dans une vallée sauvage des Cévennes, Mariette vous emmène découvrir une vieille usine de pierre.

Ici, il y a 150 ans, le fracas des machines était assourdissant. Aujourd’hui, la rivière murmure sous le chant des oiseaux et la visite guidée vous ouvre les portes de l’ancienne fonderie, fermée au public hors visite guidée. Vous découvrirez comment on transformait la roche en lingot d’argent et chercherez les traces des ouvriers de l’usine.

Tout public à partir de 6 ans (les enfants de moins de 6 ans sont les bienvenus, sous la surveillance attentive de leurs parents). Non accessible en fauteuil roulant.

Informations pratiques prévoir des baskets ou chaussures de randonnée

Réservation nécessaire, groupes limités. .

Lieu-dit la Planche Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 37 91 66 25

