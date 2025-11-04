Visite de la Minoterie de la Colagne Bourgs sur Colagne – Agence MENDE Chirac

Visite de la Minoterie de la Colagne Mardi 4 novembre, 13h00 Bourgs sur Colagne – Agence MENDE Lozère

Début : 2025-11-04T13:00:00+01:00 – 2025-11-04T15:00:00+01:00

Plongez au coeur de la SAS Minoterie de la Colagne pour une expérience immersive et enrichissante ! Cet événement exclusif vise à vous faire découvrir le métier passionnant d’ouvrier en minoterie. Ouvert à tous, il vous permettra de rencontrer des recruteurs et de discuter avec des collaborateurs expérimentés. Profitez de cette opportunité unique pour poser vos questions, échanger sur les perspectives de carrière et découvrir les coulisses de cette entreprise dynamique. Ne sortez pas sans votre

Bourgs sur Colagne – Agence MENDE 48100 Bourgs sur Colagne Chirac 48100 Lozère Occitania

